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Fed kredi programlarının süresini uzattı

28.07.2020 - 19:26
Fed kredi programlarının süresini uzattı | Ekonomi Haberleri

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini dengeleyen ve iyileştiren, hanehalkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi.


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