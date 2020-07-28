Bakan Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselerek 33. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" açıklamasında bulundu.

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