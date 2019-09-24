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"Fed’in araçları hala olukça etkili"

24.09.2019 - 14:54
"Fed’in araçları hala olukça etkili" | Ekonomi Haberleri

San Francisco Fed Başkanı Daly, Fed'in elindeki araçların hala çok etkili olduğunu vurguladı.

San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary  Daly, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son 2 faiz indirimine ABD ekonomisine yönelik zayıf küresel büyüme, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizlik gibi ters rüzgarlara karşı konulması için destek verdiğini söyledi.

ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunun altını çizen Daly, ancak ticaret ve diğer belirsizliklerin işletmelerin harcamaları yavaşlatmalarına yol açtıklarını, gevşek para polikikasının bu düşüşü bir ölçüde karşıladığını vurguladı.

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Gevşek para politikasının ayrıca ABD ekonomisini yavaşlamaktan koruduğunu da vurgulayan Daly, "Faizlerin düşürülmesi, ABD ekonomisinin trendin üzerinde büyümeye devam ettiğini görmenizin nedenlerinden biri. Fed’in araçları hala olukça etkili. Ticaret belirsizliği, faiz indirimlerini desteklememe neden olan birçok belirsizlikten biri" diye ekledi.


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