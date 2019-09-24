TÜREB ve bankalar, EPDK'da rüzgar yatırımlarını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

TÜREB üyeleriyle 7 bankanın temsilcileri, rüzgar sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere EPDK'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden (TÜREB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanı Refik Tiryaki başkanlığında yürütülen toplantıda, rüzgar enerjisi yatırımlarının finansmanı ve yönetmeliklerle ilgili sorunlar ele alındı.

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Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi Bankası’ndan Üst Düzey Yönetici ve Proje Finans yöneticilerinin katıldığı toplantıda, finans sektörünü etkileyen konu başlıkları, yatırımcıya yansıyan farklı sorunlar, finansman yapıları ve projelerin finanse edilebilirliğini artırıcı öneriler görüşüldü.

Gelecek dönemde benzer toplantıların periyodik olarak yapılması planlanıyor.

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