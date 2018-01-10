"Fed hayal kırıklığına uğrayacak"

UBS`e göre ABD Merkez Bankası bu yıl da enflasyon konusunda hayal kırıklığına uğrayacak.

UBS'e göre ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl da enflasyon konusunda hayal kırıklığına uğrayacak ve yüzde 2 hedefini yakalayamayacak. ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 1,7 civarında olacağını tahmin eden UBS baş ABD ekonomisti Seth Carpenter, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Fed'in 2018'de faizleri 2 kez artırmasını beklediğini de ifade etti.

##$HABER_1443256$##

Carpenter ayrıca, ABD'de cari ücret enflasyonunun olması gereken yerden çok uzakta olmadığını belirterek, "Enflasyon hali hazırda yüzde 1,4 seviyesinde ve verimlilik büyümesi yüzde 1'in hemen altındı. Bunları dikkate aldığımızda ücret enflasyonunun olması gereken yere ilişkin başa baş noktasından çok uzakta değiliz" diye konuştu.

Etiketler