Dolar ne kadar? ( 10 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, dolardaki değerlenme ve petroldeki yükselişle yönünü yukarı çevirdi. Küresel piyasalar takip ediliyor.

Dolar/TL küresel tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle 3.80 seviyesinin üzerini test etti.

Dolar/TL'de Kasım sonundan beri yaşanan düşüş eğiliminin sona ermesinde petrol fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu.

Dolar/TL geçen hafta Cuma günü 3.7311 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten bu hafta genel olarak yükseliş yönlü bir seyir izledi. Dolar kuru 3.7664/3.7699 seviyesinden güne başlarken, gün içerisinde en yüksek 3.8055 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 15.00 itibarıyla 3.7931 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.5546 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1928 seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA YÖN NERESİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yılın ikinci haftasında da gözler Dolar/TL kurunda olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, ABD tarım dışı istihdam sonrası 3.73 seviyelerini konuşmaya başladığımız Dolar/TL, bugün 3.75-3.80 aralığında seyrediyor. Aslında, genel tabloda değişen bir durum yok. Sadece, dış piyasada Dolar endeksinin 92.50 çevresinde fiyatlanıyor olması, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Bu sepette TL’nin de yer alıyor olması, TL’nin Dolar karşısında çok güçlü olmasına olanak tanımıyor. Dolayısıyla, USD/TL kurunda yukarı yönde tepkiler alıyoruz." dedi.

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Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Veri takvimi açısından, bugün için açıklanacak ve kur cephesini sert etkileyebilecek bir gündem yok. Kur için 3.75-3.80 aralığını takip etmeye devam edebiliriz. Her ne kadar, dış piyasada Dolar güçlenme çabasını korusa bile kurun 3.80 üzerine yerleşebilecek güçte olduğunu da düşünmemekteyim. Cuma günü, ABD’de açıklanacak enflasyon verisine kadar olağanüstü bir durum olmadıkça USD/TL kurunun 3.75-3.80 aralığında seyrini korumasını bekliyorum. Dış piyasada, Dolar yeni yıla oldukça temkinli başlamıştı ve bu haftaki hareketini tepki yükselişi olarak yorumlayabiliriz. Piyasada, Doları destekleyebilecek önemli bir unsur yok. Açıklanan en yakın ve en majör veri, Cuma günkü tarım dışı istihdamdı ve beklentilerin altında kalarak Doları besleyemedi. Bu haftada, Cuma günkü enflasyon verisini piyasalar bekliyor. Enflasyon içinse iyi veya kötü gelse bile Dolarda sınırlı bir tepki alabiliriz. Hala, güçlü Dolar algısı oluşturabilecek bir ortam yok piyasalarda. Dolayısıyla, USD/TL kurunda yukarı yönde tepkiler alsak bile önümüzdeki günlerde bu tepkisinde yorulabilir. Bu koşullar altında da, kuru bir süre daha 3.75-3.80 aralığında izleme ihtimalimiz yüksek."

DOLAR ENDEKSİ DİPTEN YÜKSELİYOR

Dolar endeksinin 2017'de yüzde 9.9 gerileyerek 2003 yılından beri en kötü performansını göstermesiyle doların küresel olarak yeni yıla zayıf başlamasına paralel genel olarak piyasalarda hakim olan iyimser seyir, özellikle geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerine de risk iştahında artış olarak yansıdı.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks geçen hafta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'den yükselişe geçerek 92.5 civarında bulunuyor. TL'deki değer kazancı eğilimini azaltan bir sebep olarak dolardaki bu yükseliş de gösteriliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Gelişmekte olan ülke para birimleri sepetinde yer alan ve Türkiye ile karşılaştırılan ülkelerin neredeyse tamamı emtia ihracatçısı. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş bu ülke ekonomilerini pozitif etkiliyor. Ancak Türkiye için tersi bir durum söz konusu.

Türkiye geçen yıl yaklaşık 37 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleşti. Bu bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 25'in üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı ve uzun soluklu olması Türkiye ekonomisini dış ticaret ve cari denge kanalından olumsuz etkiliyor. Bu etki piyasalara da zaman zaman yansıyor.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısının yanı sıra güçlü talebin etkisiyle 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Küresel piyasalarda hisse senedi dahil birçok varlık sınıfındaki değer artışı ham petrol vadeli işlem kontratlarına da para girişine neden oluyor.

ABD hafif ham petrolünün en yakın vadeli kontratları CLc1 yüzde 0.8 yükselişle son olarak Aralık 2014'te gördüğü 63.53 dolar seviyesine yaklaştı. Brent petrolü ise yüzde 0.5 yükselişle 69.19 dolara çıkarak Mayıs 2015'te gördüğü gün içi zirveye yaklaştı. Brent bu seviyeyi aşması halinde Aralık 2014'teki zirveyi test edecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.70 valörde son işlemde yüzde 11.67 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 13.41 oldu.

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