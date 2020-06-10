Fed faiz kararını açıkladı! Finansal koşullar iyileşti | Ekonomi Haberleri

Fed faiz kararını açıkladı! Finansal koşullar iyileşti
ABD Merkez Bankası Fed politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.
Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:
- Medyan politika faizi tahminini 2020 için %1.6'dan %0.1'e çekildi
- 2020 işsizlik oranı beklentisini %3.5'ten %9.3'e çekildi
- Fed'in noktasal grafiğine göre faizin 2022'ye kadar sabit kalması öngörülüyor
- Fed, abd ekonomisi 2021 büyüme tahminini %1.9'dan %5.0'e yükseltti
- Fed, abd ekonomisi 2022 büyüme tahminini %1.8'den %3.5'e yükseltti
- Finansal koşullar iyileşti
- ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini %1.9'dan %1.8'e çekildi
- 2020 ABD işsizlik oranı beklentisini %3.5'ten %9.3'e yükseltildi
- 2021 ABD işsizlik oranı beklentisini %3.6'dan %6.5'e yükseltildi
- 2022 ABD işsizlik oranı beklentisini %3.7'den'den %5.5'e yükseltildi
- Fed uzun vadeli medyan işsizlik oranı beklentisini %4.1'de korudu
- Fed PCE enflasyon beklentisini 2021 için %2.0'den %1.6'ya çekti
- Fed uzun vadeli PCE enflasyon beklentisini %2.0'de korudu
- Kredi akışını desteklemek için fed varlık alımlarını artıracak
- Fed'in medyan politika faizi tahmini 2020, 2021 ve 2022 için %0.1 oldu
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