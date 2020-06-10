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Fed faiz kararını açıkladı! Finansal koşullar iyileşti

10.06.2020 - 21:21 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı! Finansal koşullar iyileşti | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

  • Medyan politika faizi tahminini 2020 için %1.6'dan %0.1'e çekildi
  • 2020 işsizlik oranı beklentisini %3.5'ten %9.3'e çekildi
  • Fed'in noktasal grafiğine göre faizin 2022'ye kadar sabit kalması öngörülüyor
  • Fed, abd ekonomisi 2021 büyüme tahminini %1.9'dan %5.0'e yükseltti
  • Fed, abd ekonomisi 2022 büyüme tahminini %1.8'den %3.5'e yükseltti
  • Finansal koşullar iyileşti
  • ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini %1.9'dan %1.8'e çekildi
  • 2020 ABD işsizlik oranı beklentisini %3.5'ten %9.3'e yükseltildi
  • 2021 ABD işsizlik oranı beklentisini %3.6'dan %6.5'e yükseltildi
  • 2022 ABD işsizlik oranı beklentisini %3.7'den'den %5.5'e yükseltildi
  • Fed uzun vadeli medyan işsizlik oranı beklentisini %4.1'de korudu
  • Fed PCE enflasyon beklentisini 2021 için %2.0'den %1.6'ya çekti
  • Fed uzun vadeli PCE enflasyon beklentisini %2.0'de korudu
  • Kredi akışını desteklemek için fed varlık alımlarını artıracak
  • Fed'in medyan politika faizi tahmini 2020, 2021 ve 2022 için %0.1 oldu

 


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