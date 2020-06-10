Powell: Toparlanma ikinci yarıda başlayabilir | Ekonomi Haberleri

Powell: Toparlanma ikinci yarıda başlayabilir
Fed Başkanı Powell, "Ekonomide toparlamanın yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
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- Fed tüm araçlarını gerektiği sürece kullanmaya hazır
- Mayıs’ta istihdamın toparlandığını gördük
- Mayıs’taki olumlu verilere rağmen işsizlik tarihi yüksek seviyelerde
- Kredi akışının sağlanması ekonominin işleyişi için hayati
- İnsanlar güvende hissedene kadar tam bir toparlanma olası değil
- Fed ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanma konusunda kararlı
- Gerektiği durumda tahvil alımlarını ayarlamaya hazırız
- Ekonomide toparlamanın yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor
- Para politikası bugün iyi bir konumda
- Ekonomide ciddi belirsizlikler söz konusu
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