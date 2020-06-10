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Powell: Toparlanma ikinci yarıda başlayabilir

10.06.2020 - 21:47 | Son Güncelleme :
Powell: Toparlanma ikinci yarıda başlayabilir | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Ekonomide toparlamanın yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

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  • Fed tüm araçlarını gerektiği sürece kullanmaya hazır
  • Mayıs’ta istihdamın toparlandığını gördük
  • Mayıs’taki olumlu verilere rağmen işsizlik tarihi yüksek seviyelerde
  • Kredi akışının sağlanması ekonominin işleyişi için hayati
  • İnsanlar güvende hissedene kadar tam bir toparlanma olası değil
  • Fed ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanma konusunda kararlı
  • Gerektiği durumda tahvil alımlarını ayarlamaya hazırız
  • Ekonomide toparlamanın yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor
  • Para politikası bugün iyi bir konumda
  • Ekonomide ciddi belirsizlikler söz konusu

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