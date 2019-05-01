Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 2.50 seviyesinde sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası Fed kritik faiz kararını duyurdu. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının ardından Fed, ilk faiz artışını 21 Mart 2018 tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos 2018'den önceki para politikası toplantısını 13 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

26 Eylül tarihinde de faiz 25 baz puan artırılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.