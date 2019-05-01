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Elektrik dağıtımına 8.75 milyar lira yatırım yapılacak

01.05.2019 - 14:03
Elektrik dağıtımına 8.75 milyar lira yatırım yapılacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, elektrik dağıtımına ilişkin "İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam 8,75 milyar liralık bir yatırım daha gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12. Sektör  Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enerji piyasalarının liberalleşmesi ve rekabete  dayalı bir enerji piyasasının oluşturulması için son yıllarda önemli adımlar  attıklarını söyledi.

Rekabetin, tüketiciye uygun maliyetli enerji arzı, standardı her gün  daha da yukarı çekilen hizmet kalitesi ve her anlamda müşteri memnuniyetinin  artırılması anlamına geldiğini dile getiren Dönmez, rekabetin aynı zamanda  işverenler için daha fazla yatırım ve işlerini büyütme imkanı, çalışanlar için  daha fazla istihdam, kamu için ek finansal getiri demek olduğunu kaydetti.

Dönmez, Türkiye'de dünya standartlarında hizmet sunulması için hem  iletim hem de dağıtım altyapısının yenilenmesi amacıyla 2016-2020 döneminde 18  milyar lirası özel sektör, 12 milyar lirası kamu olmak üzere 30 milyar liralık  yatırım bütçesi belirlendiğini anımsattı.

Dağıtım sektöründe "insan odaklı hizmetin" sorumluluğun ötesinde bir  zorunluluk olduğunu aktaran Dönmez, dağıtım sektörünün hizmet kalitesinin her  geçen yıl daha da arttığını aktardı.

Dönmez, dağıtım şirketlerine hizmet kalitesinin artırılması için çok  net hedefler ve başarı kriterleri belirlediklerini ve bu kapsamda anketler  düzenlediklerini anlattı.

Böylece, dağıtım şirketlerine karneleri aslında vatandaşların  verdiğine dikkati çeken Dönmez, "Son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira yatırım  yaptık. 3 yıllık planlanan gerçekleşme hedefimiz yüzde 55 idi. Bu oranda son 3  yıllık gerçekleşme hedefimizde yüzde 63'ü yakaladık. İnşallah bu yıl ve  önümüzdeki yıl toplam 8,75 milyar liralık bir yatırım daha gerçekleştirerek  hedeflerimize ulaşacağız. İletim tarafında yüzde 119 gerçekleşmeyle, 2018'de  yaklaşık 3,4 milyar lira yatırımı hayata geçirdik. İnşallah 2019’da da 2 milyar  bir yatırım daha öngörüyoruz." diye konuştu.

"ÇOK MEMNUNUM" DİYENLERİN ORANINDA ARTIŞ

Dönmez, tüm bu yatırımların müşteri memnuniyeti için yapıldığını dile  getirerek, gerçekleştirdikleri müşteri memnuniyeti anketine ilişkin şu verileri  paylaştı:

"Müşteri memnuniyet oranını geçen yıla göre koruduk. Bizler için  sevindirici olan bir başka durum da sunulan hizmetten 'çok memnunum' diyenlerin  oranının geçen yıla göre artmasıdır. Genel memnuniyet oranı yüzde 64,8. Yine de  alacağımız daha uzun bir yol var. Bu oran bizim için yeterli mi? Elbette hayır.  Bu alanda hızlı ve pozitif bir ilerleme için yürütülen çalışmaların bir an önce  kurumsallaşarak, şirket kültürü haline gelmesi gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi  bu yıl da araştırmanın en parlak sonuçları çağrı merkezlerinin sunduğu hizmetin  kalitesinde. Burada neredeyse yüzde 100’lere varan memnuniyet oranlarına ulaştık.  2017’de yüzde 99,21 olan 'ulaşılabilirlik seviyesi' yüzde 99,69’a ulaştı. 2017’de  yüzde 89,06 olan 'servis seviyesi' 2018’de yüzde 91,69’a, 2017’de yüzde 96,35  olan 'cevaplama oranı' ise yüzde 97,26’ya yükseldi. Kesintilerin azalması için  bir 'Arıza Çalıştayı' gerçekleştirdik. Burada 5 kök neden var. Bunlar, bakım  eksikliği, hava muhalefeti ve dışsal etkiler, malzeme, teçhizattan kaynaklı  arızalar ile işçilik ve montaj hataları, üçüncü şahıslara ait dağıtım  tesislerinden dağıtım şebekesine yansıyan arızalar ve şebekeye verilen hasarlar."

Diğer yandan ankette en önemli başlıklardan birinin denetimler  olduğunu belirten Dönmez, her dağıtım şirketinin en az bir kere denetlendiğini  aktardı.

Dönmez, denetimler sonucu Ocak 2017'den bu yana dağıtım şirketlerine  46 milyon lira, görevli tedarik şirketlerine 5,5 milyon lira idari para cezası  uygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız rehabilitasyon kaynaklı kesintilerin  günlük hayatında nasıl bir iyileşme sağlayacağının farkında olmalı.  Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak için Türkiye’nin mevcut  30-40 yıllık altyapısını yenilediğimizi anlatmak zorundayız. Zorundayız çünkü  vatandaşlarımız yapılan yatırımı bildikçe kesintilerin altyapı temelli  olmadığının daha fazla farkında olacak." diye konuştu.

Ayrıca, vatandaşa bilgi vermeden hiçbir şirketin elektrik kesintisine  gidemeyeceğinin altını çizen Dönmez, bu tür bir hareketin de gerekli cezai  işlemle karşılaşacağını söyledi.

AYDINLATMA

Dönmez, vatandaşların en önem verdiği konulardan birinin aydınlatma  olduğunu ve arızalı aydınlatma armatürlerinin bildirilmesi için bir "Aydınlatma  Mobil Takip Uygulaması" kullanıldığını aktardı.

Bugüne kadar 70 bin şikayet alındığını ve yüzde 99,4'ünün  giderildiğini belirten Dönmez, işlemlerin kolaylaşması için elektrik aboneliği,  fesih ve borç sorgulama işlemlerini "e-Devlet" üzerinden yapabildiğini dile  getirdi.

Bazı tedarik şirketleri her üç hizmeti de elektronik ortam üzerinden  sunarken bazı şirketlerin henüz bir ya da iki hizmeti e-Devlet üzerinden  sunduğunu ifade eden Dönmez, "Kalanların da sisteme hızla entegre edilmesi için  çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa sürede bütün şirketlerimiz her üç hizmeti de  e-devlet üzerinden tam zamanlı olarak sunmuş olacak." dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İÇİN İKİ AYDA 260 MİLYON LİRA TAHSİSAT

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan  "ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği" kapsamında mart ve nisan aylarında  130'ar milyon olmak üzere toplam 260 milyon liralık tahsisat yaptıklarını  açıkladı.

Çiftçiler için de tarımsal sulama tarife grubunun kapsamını  genişlettiklerini hatırlatan Dönmez, hayvancılıkla uğraşan ve seralarda üretim  yapan abonelere toplamda 500 milyon liralık dolaylı destek sağlanmış olacağını  bildirdi.

DAĞITIM BEDELİNİ BİLMEYENLERİN ORANI YÜZDE 60'LARDA

Dönmez, gerçekleştirdikleri anket kapsamında tüketicilere dağıtım  bedelini bilip bilmedikleri yönünde soru yönelttiklerini belirterek, şöyle devam  etti:

"Araştırma sonuçlarımıza göre vatandaşlarımızın yüzde 42’si dağıtım  bedelini halen elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38’i ise sayaçların  okunması bedeli olarak biliyor. Bu konuya daha fazla eğilmemiz ve  vatandaşlarımızı bu konuda doğru bilgilendirmemiz çok önemli. Kamuoyunda  sanıldığının aksine dağıtım bedeli sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca sayaç  okuma bedeli adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dağıtım bedeli  elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin  genel adıdır. Elektriğin bizlere ulaşması büyük bir altyapı yatırımını da  gerektirir. İletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 17,5 milyar lira  şebeke işletmesi ve 9,5 milyar lira da şebeke tesisi ve diğer yatırımlar olmak  üzere toplamda 27 milyar liralık harcama yapılıyor. Öte yandan dağıtım bedelinin  enerji bedeline oranı Avrupa Birliği’nde yüzde 51 iken bizde bu rakam yüzde  35’tir. 42 milyon aboneye ulaşmak için iletim ve dağıtımda bugün 120 bin personel  çalışıyor. 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahibiz. Bu  dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek bir ağ anlamına geliyor. Böylesine güçlü  bir altyapı tek bir şey için var. O da elektriğin sorunsuz, kaliteli ve sürekli  bir şekilde evlerimize, okullarımıza, sanayi tesislerimize, hastanelerimize,  kısacası yurdun her yerine ulaşması, hayatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi  içindir."

Elektrikte kayıp kaçak oranının da ciddi bir oranda azaldığını anlatan  Dönmez, enerji verimliliğinin doğru anlatılması gerektiğinin de altını çizdi.

Dönmez, henüz evlerde veya işyerlerinde enerji verimliliği sağlayacak  uygulama ya da satın almalarda bulunup bulunulmadığı sorusuna olumsuz yanıt  verenlerin oranının yüzde 81 olduğuna işaret ederek, "Enerji verimliliğinin kısa  dönemli bir gider kalemi değil aksine getirileriyle hem aile bütçesini hem de  ülke bütçesini rahatlatan uzun vadeli ve karlılığı yüksek bir ticari yatırım  aracı olarak anlatmalıyız." ifadelerini kullandı


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