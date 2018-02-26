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"Fed faiz indirimlerine odaklanmalı"

26.02.2018 - 08:42

Ekonomistlere göre ABD Merkez Bankası gelecekte yaşanacak bir resesyonda faiz indirimlerine odaklanmalı.

ABD'nin önde gelen 4 ekonomisti tarafından hazırlanan ve New York'ta Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin de katıldığı bir toplantıda sunulan belgede, varlık alımlarının önceden düşünüldüğü kadar etkili olmadıkları savunuldu ve Fed'in gelecekte bir resesyon ile karşılaşıldığında faizleri indirmeye odaklanması gerektiği belirtildi.

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Morgan Stanley'den David Greenlaw, Bank of America Merill Lynch'den Ethan Harris, Kaliforniya Üniversitesi'nden James Hamilton ve Wisconsin Üniversitesi'nden Kenneth West tarafından yapılan analizlerde, 2007-2009 finansal krizine yanıt olarak Fed'in yaptığı 3,5 trilyon dolar tutarında tahvil alımının piyasa faizlerini etkilemediği, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı faiz oranını yüzde 1 düşürmediği öne sürüldü.

Fed üyelerine sunulan belgede, Fed'den büyük bölümü kısa vadeli devlet borçlanma kağıtlarından oluşan portföyün elde tutulması önerilirken, Fed'in faiz artırımlarına devam etme planına da destek verildi. Belgede, gelecekte yaşanacak bir ekonomik yavaşlamamada faiz oranlarını düşürmenin daha iyi bir araç olacağı savunuldu.


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