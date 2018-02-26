Sabancı Holding kârını yüzde 48 artırdı

Sabancı Holding'in net kârı dördüncü çeyrekte yüzde 48.1 artışla 1.1 milyar TL oldu.

Sabancı Holding'in dördüncü çeyrek net kârı yüzde 48.1 artışla 1.1 milyar liraya, yılın tamamında yüzde 30.9 artışla 3.5 milyar liraya yükseldi. Şirketin bu sabah KAP'a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 28.5 artışla 3.8 milyar liraya, finans sektörü hasılatı yüzde 21.1 artışla 7.6 milyar liraya çıktı.

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Satış gelirleri 2017'nin tamamında yüzde 12 artarak 13.8 milyar lira, finans sektörü hasılatı yüzde 20.7 artarak 27.3 milyar lira oldu.