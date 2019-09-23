‹ Önceki Haber Almanya'da imalat PMI 10 yılın dibini gördü Almanya'da imalat PMI 10 yılın dibini gördü Sonraki Haber › Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te bir araya gelecek Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te bir araya gelecek

"Fed’den 2020 yılında bir indirim bekliyorum"

23.09.2019 - 12:33
"Fed’den 2020 yılında bir indirim bekliyorum" | Ekonomi Haberleri

Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, Fed’in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi ve ekledi: "Faizin yılı yüzde 1.875 düzeyinde tamamlayacağını ifade etmiştim. Bu, Fed’in daha fazla faiz indirimini değerlendirmesine karşı olduğum anlamına geliyor mu? Hayır, ben açık fikirliyim; ancak, bu yıl daha fazla adım atmaya doğru bir eğilimim yok."

##$HABER_1457529$##


Etiketler

‹ Önceki Haber Almanya'da imalat PMI 10 yılın dibini gördü Almanya'da imalat PMI 10 yılın dibini gördü Sonraki Haber › Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te bir araya gelecek Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te bir araya gelecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.048 Değişim: -0,19% Hacim : 3.109 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7226 Değişim: -0,35%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2868 Değişim: -0,69%
Düşük 6,2823 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,17 Değişim: 0,05%
Düşük 279,09 23.09.2019 Yüksek 279,66
Açılış: 279,09
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.