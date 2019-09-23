Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te bir araya gelecek | Ekonomi Haberleri

İklimlendirme sektörü 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında, yılın en büyük organizasyonu ISK-SODEX fuarında dünya sanayi devleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk 8 ayda 3 milyar dolar ihracata imza atan iklimlendirme sanayicileri, İstanbul TÜYAP'ta düzenlenecek fuarda dünya genelinden yaklaşık 250 sektör profesyoneli satın almacıyla buluşacak.

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi sistemleri ve bina otomasyonu başta olmak üzere iklimlendirme sektörünün bütün bileşenleri ISK-SODEX’te buluşacak. ISK-SODEX’in bu yıl her zamankinden daha da verimli bir fuar olması için iki yıllık bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ve hedeflerinin Türk iklimlendirme sektörünün gücüne yakışan bir etkinliğe imza atmak olduğunu ifade eden Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel atacaklarını şunları söyledi:

“ISK-SODEX 2019’un hazırlık sürecine sektör temsilcilerimizle birlikte çok büyük emek verdik. İki yıl boyunca sektörün ihracat hedeflerini, ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen öncelikli konularını yine sektör temsilcilerimizle birlikte belirledik. Bu doğrultuda sektörün ihracat hedeflediği pazarların en büyük şirket ve birlikleri yeni ticari işbirlikleri için Türk üreticilerle İstanbul’da bir araya getireceğiz. Ticaret Bakanlığı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği desteği ile Alım Heyeti programı düzenleyecek, İkili İş Görüşmeleri ile uluslararası alandan HVAC&R sektör alıcıları Türk ihracatçılarıyla buluşturacağız. Fuar sonunda katılımcı ve ziyaretçilerimizin duyacağı memnuniyet tüm çabalarımızın karşılığı olacaktır.”