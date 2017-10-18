‹ Önceki Haber ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı Sonraki Haber › JP Morgan'dan satın alma açıklaması JP Morgan'dan satın alma açıklaması

"Fed bir faiz artırımı daha yapabilir"

18.10.2017 - 08:27

Philadelphia Fed Başkanı Harker, 2017 yılında bir faiz artırımı daha beklediğini söyledi.

 

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Wall Street Journal'a konuştu. Harker, enflasyonun yükselmemesi durumunda tahminin değişebileceğini belirtti. Harker, "Enflasyon dinamiklerinin önümüzdeki birkaç ay boyunca nasıl geliştiğini görmemiz gerek ve (Fed'in portföyündeki tahvillerin) yeniden yatırımın durdurulma sürecinin, tahminlerimiz doğrultusunda, piyasaya çok fazla zararının dokunmamasını sağlamak zorundayız" dedi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Harker, bu yıl faiz artırımı için güçlü bir taahhüde ihtiyaç olmadığını ve 2018'de üç faiz artırımı beklediğini sözlerine ekledi. Harker, hisse senetlerinde ve diğer varlıklardaki yüksek fiyatların, sürekli ve istikrarlı bir hızda faiz artırımları için bir argüman olabileceğini belirtti.

Harker, "Bu nedenle, nötr faiz oranına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temkinli bir yükseliş istiyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Harker'ın bu yıl Fed toplantılarında oy hakkı bulunuyor.


‹ Önceki Haber ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı Sonraki Haber › JP Morgan'dan satın alma açıklaması JP Morgan'dan satın alma açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.991 Değişim: 0,00% Hacim : 5.180 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.991 17.10.2017 Yüksek 106.991
Açılış: 106.991
3,6713 Değişim: 0,15%
Düşük 3,6634 18.10.2017 Yüksek 3,6734
Açılış: 3,66575
4,3220 Değişim: 0,16%
Düşük 4,3102 18.10.2017 Yüksek 4,3237
Açılış: 4,31485
151,58 Değişim: 0,08%
Düşük 151,30 18.10.2017 Yüksek 151,92
Açılış: 151,46
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.