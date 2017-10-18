"Fed bir faiz artırımı daha yapabilir"

Philadelphia Fed Başkanı Harker, 2017 yılında bir faiz artırımı daha beklediğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Wall Street Journal'a konuştu. Harker, enflasyonun yükselmemesi durumunda tahminin değişebileceğini belirtti. Harker, "Enflasyon dinamiklerinin önümüzdeki birkaç ay boyunca nasıl geliştiğini görmemiz gerek ve (Fed'in portföyündeki tahvillerin) yeniden yatırımın durdurulma sürecinin, tahminlerimiz doğrultusunda, piyasaya çok fazla zararının dokunmamasını sağlamak zorundayız" dedi.

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Harker, bu yıl faiz artırımı için güçlü bir taahhüde ihtiyaç olmadığını ve 2018'de üç faiz artırımı beklediğini sözlerine ekledi. Harker, hisse senetlerinde ve diğer varlıklardaki yüksek fiyatların, sürekli ve istikrarlı bir hızda faiz artırımları için bir argüman olabileceğini belirtti.

Harker, "Bu nedenle, nötr faiz oranına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temkinli bir yükseliş istiyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Harker'ın bu yıl Fed toplantılarında oy hakkı bulunuyor.