‹ Önceki Haber Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz oranı' açıklaması

17.09.2020 - 09:04
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz oranı' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, enflasyon yüzde 2'ye ulaşana ve bir süre bu seviyenin ılımlı derecede üzerinde seyredene kadar mevcut faiz oranını korumanın uygun olacağını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için son derece kararlı olduklarının altını çizen Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ekonomiye yönelik kalıcı zararları sınırlamak ve toparlanmanın olabildiğinde güçlü olmasını sağlamak için güçlü önlemler aldıklarını ve para politikası stratejisinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

"EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ"

Powell, ekonomik faaliyetin toparlandığına işaret ederek, birçok işletme ve fabrikanın yeniden açılmasıyla hanehalkı harcamalarının yaklaşık 4'te 3 oranında toparlandığını dile getirdi.

##$HABER_1464320$##

Federal teşvikler ve genişletilmiş işsizlik yardımlarının da hanehalkı harcamalarındaki toparlanmaya katkı sağladığına işaret eden Powell, "Konut sektöründeki hareketlilik yılbaşındaki seviyesine geri döndü ve işletme yatırımlarında iyileşme işaretleri görmeye başladık." dedi.

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) katılımcılarının bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminleri hazirandan bu yana yukarı yönlü revize edildi. Buna rağmen genel olarak ekonomik faaliyet salgın öncesi seviyesinin oldukça altında kalıyor ve ekonominin önündeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

"SALGIN ENFLASYON ÜZERİNDE CİDDİ BİR ETKİ BIRAKTI"

İşsizlik oranının son 4 ayda düşüş gösterdiğini ancak ağustosta yüzde 8,4'te kaldığını belirten Powell, bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılasalar da işsiz kalan milyonlarca Amerikalıyı unutmayacaklarını, işsizlik oranının düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Powell, "Ekonomik bozulma birçok yaşamı altüst etti ve gelecek hakkında büyük bir belirsizlik yarattı." ifadesini kullandı.

Salgının enflasyon üzerinde ciddi bir etki bıraktığını vurgulayan Powell, özellikle salgından etkilenen sektörlerde zayıflayan talebin tüketici fiyatlarını aşağı çektiğini ve enflasyonun Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinin altında seyrettiğini dile getirdi.

Powell, ekonomi toparlandıkça Kovid-19 vakalarının da arttığına işaret ederek, "Salgın boyunca vurguladığımız gibi ekonomik görünüm olağanüstü derecede belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma başarımıza bağlı olacaktır." diye konuştu.

ENFLASYON YÜZDE 2'YE ULAŞANA KADAR FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Ekonominin önündeki yolun politika eylemlerine de bağlı olacağının altını çizen Powell, "Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.

Powell, zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon oranına ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, enflasyonu bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde tutmayı hedefleyeceklerini dile getirdi.

Powell, şunları kaydetti: "İş gücü piyasası koşulları Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle tutarlı seviyelere ulaşana, enflasyon yüzde 2'ye yükselene ve bir süre yüzde 2'yi ılımlı derecede aşana kadar federal fon oranı için mevcut yüzde 0-0,25 hedef aralığını korumanın uygun olacağını belirtiyoruz."

"DOĞRUDAN MALİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"

Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını en azından mevcut hızda sürdüreceklerini ifade etti.

Fed'in hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olduklarını söyleyen Powell, bankanın hanehalkı, büyük ve küçük ölçekli işletmelerle yerel yönetimler için kredi akışını desteklemek amacıyla güçlü adımlar attığını belirtti.

Powell, kredi akışını korumanın ekonomiye verilen zararı azaltmak ve sağlam bir ekonomik toparlanmayı desteklemek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabilir." dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.105 Değişim: -0,20% Hacim : 7.831 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 1.100 17.09.2020 Yüksek 1.108
Açılış: 1.106
7,5507 Değişim: 0,62%
Düşük 7,4825 17.09.2020 Yüksek 7,5578
Açılış: 7,5042
8,9161 Değişim: 0,55%
Düşük 8,8040 17.09.2020 Yüksek 8,9308
Açılış: 8,8675
471,80 Değişim: -0,26%
Düşük 466,85 17.09.2020 Yüksek 473,33
Açılış: 473,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.