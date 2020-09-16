‹ Önceki Haber ABD'de konut piyasası endeksinde rekor yükseliş ABD'de konut piyasası endeksinde rekor yükseliş

Fed faiz kararını açıkladı

16.09.2020 - 21:27
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed, kritik faiz kararını duyurdu. Banka faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit tuttu.

Fed piyasa beklentilerine paralal olarak federal fon faizlerini sabit  tuttu ve varlık alım programının aynı hızla devam etmesi kararı aldı. Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi kararları 2'ye karşı 8 oyla aldı. Dallas ve Minnepolis Fed başkanları faizin değiştirilmemesi kararına muhalefet  ettiler.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin  izleyeceği patikanın koronavirüs salgınının gelişimine bağlı olacağı tekrarlanırken, "Ekonomik aktivite ve istihdam son aylarda toparlandı,  ancak yılın başındaki seviyelerin oldukça altında olmaya devam ediyorlar.

ABD ekonomisinin patikası virüste ne olacağını bağlı. Virüs hem kısa  hem de uzun vadeded ekonomi üzerinde baskı yapacak" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Fed'in düşük faizleri istihdam piyasası maksimum  istihdam hedefi ile tutarlı seviyeye gelene kadar ve enflasyon hedefi yakalanana kadar devam ettirileceği taahhütü de tekrarlandı.

Alınan kararlara Dallas ve Minneapolis Fed başkanlarının  muhalefetleri, faizlerin yükseltilmesi anlamına gelmiyor ancak Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in daha fazla politika faizi esnekliği ortaya koymasını isterken, Minneapolis Fed Başkanı Kashkari de Fed'in faizleri çekirdek enflasyon yüzde 2 seviyesine sürdürülebilir şekilde ulaşana kadar düşük tutma taahhütü vermemesini talep etti.

BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl ekonomik daralma tahminini olumlu yönde revize etti. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 3,7 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,0 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 6,5 daralma, gelecek yıl için yüzde 5,0 büyüme tahmin edilmişti.

Fed yetkilileri 2022 yılı beklentisini yüzde 3,5 büyümeden yüzde 3,0 büyümeye revize ederken, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2,5 olarak açıkladı.

OECD bugün yayımladığı raporda ABD için GSYH tahminini bu yıl için yüzde 7,3 daralmadan yüzde 3,8 daralmaya, gelecek yıl için yüzde 4,1 büyümeden yüzde 4,0 büyümeye revize etti.

IMF, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 civarında daralmasını bekliyor. Fed'in uzun dönem büyüme beklentisi yüzde 1,9 olarak belirlendi. ABD ekonomisi yılın 2.çeyreğinde revize tahmine göre yüzde 34,1 küçüldü. Final sonuçlar 30 Eylül'de açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

İŞSİZLİK İÇİN REVİZE

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 9,3'ten yüzde 7,6'ya , gelecek yıl  için yüzde 6,5'ten yüzde 5,5'e çekildi.

ABD'de Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde açıklanmıştı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptğı Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Fed yetkililerinin 2022 yılı tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 4,6'ya revize edilirken, 2023 yılı tahmini yüzde 4,0 olarak ilk kez açıklandı.

Uzun dönem işsizlik oranı tahmini yüzde 4,1 olarak kaldı.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik  büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme  ilişkin tahminde bulunuyorlar.

FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 0.1

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri ilk kez açıkladıkları 2023 yılı faiz tahminini de önceki yıllar için olduğu gibi yüzde 0,1  olarak belirledi.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, yetkililer bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl için faiz oranı tahminini yüzde 0,1 olarak açıkladılar.

Yetkililerin uzun dönem tahmini yüzde 2,5 olarak kalmaya devam etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.107 Değişim: -0,37% Hacim : 11.403 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.105 16.09.2020 Yüksek 1.117
Açılış: 1.114
7,4893 Değişim: -0,20%
Düşük 7,4829 17.09.2020 Yüksek 7,5054
Açılış: 7,5042
8,8551 Değişim: -0,14%
Düşük 8,8395 17.09.2020 Yüksek 8,8820
Açılış: 8,8675
471,81 Değişim: -0,26%
Düşük 471,49 17.09.2020 Yüksek 473,16
Açılış: 473,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.