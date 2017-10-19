Fed 3 faiz artırımını gerçekleştirebilecek mi?

New York Fed Başkanı Dudley, ABD Merkez Bankası`nın 2017`de üç faiz artışını başarma yolunda ilerlediğini kaydetti.

New York Fed Başkanı William Dudley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2017 içerisinde 3 faiz artışını başarma yolunda ilerlediğini kaydetti ve esas sorunun "nötr faizlerin nereye kadar yükseleceği" olduğunu dile getirdi.

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Enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Dudley, düşük enflasyonun ABD ekonomisi için bir fırsat olabileceğini belirtti. Dudley, vergi sistemine ilişkin ise, daha az kompleks bir vergi sisteminin "iyi bir başlangıç" olacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra, ABD'de işgücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu belirten New York Fed Başkanı, kaynaklar üzerindeki baskının maaşları zaman içerisinde yukarı çekeceğini bildirdi.