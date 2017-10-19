'Kıyamet' kopartan sözleri başına bela oldu

Faber, iki şirketin yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kalırken, ABD`deki en büyük televizyon kanalları da boykot uygulayacağını duyurdu.

Dr. Kıyamet` lakaplı ünlü yatırımcı Marc Faber`in bir yazısında kullandığı ırkçı söylemler büyük tepki çekti. Piyasalarda kötümser tahminleri nedeniyle 'Dr. Kıyamet' lakabı ile bilinen Marc Faber'in yazdığı bir bültende kullandığı ırkçı ifadeler ABD kamuoyunda büyük bir yankı yarattı ve tepki topladı.

Yayımladığı bültende ABD'de beyaz insanların çoğunlukta olmasının iyi bir şey olduğunu ifade eden Faber, "Tanrıya şükür ABD'de beyaz insanların sayısı siyahlardan fazla. Tersi olsaydı ABD Zimbabve'ye benzerdi. Gerçi günün birinde böyle olacak ama ABD en azından 200 yıl boyunca beyazların çoğunluğu altında ekonomik ve politik olarak ışığı gördü" dedi.

Faber oluşan tepkilerin ardından bir açıklama daha yaptı ve sözlerinin arkasında durdu. Kendisinin ırkçı olmadığını söyleyen Faber, politik olarak doğruluğuna bakmaksızın tarihsel gerçeklere vurgu yapmak istediğini belirtti.

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Faber'in sözleri ABD'de büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Kanadalı Varlık firması Sprott'un yönetim kurulundan ayrılmak zorunda kalan Faber, değerli metaller firması Novagold Resources'un yönetiminden de istifa etti.

Faber'in sözlerine televizyon kanallarından da tepki gecikmedi. CNBC, Fox Business ve Bloomberg, Faber'i yayınlarına çıkarmayacaklarını duyurdu.