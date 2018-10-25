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Fed 2019 yılında faiz artırır mı?

25.10.2018 - 13:08
Fed 2019 yılında faiz artırır mı? | Ekonomi Haberleri

Traderların Fed'in 2019 yılında gideceği olası faiz artırımlarına ilişkin beklentisi azaldı.

ABD'de hisse senetlerinde dün görülen sert satışla birlikte traderların Fed'in 2019 yılına ilişkin faiz artırımı beklentileri azaldı. Piyasa artık gelecek yıl için iki adet çeyrek yüzde puanlık faiz artırımından daha azını fiyatlıyor. Fed politika yapıcılarının projeksiyonları ise 2019 yılında üç kez faiz artırımına gidileceği yönündeydi.

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ABD hisselerinin bu ay ki belirgin düşüşleri öncesinde bir noktadaki fiyatlama, 2019 yılında üçüncü faiz artırımı için yüzde 40 seviyesindeydi.


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