Merkez Bankası piyasaya 23 milyar lira verdi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası piyasaya 23 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 53 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.
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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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