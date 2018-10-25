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Merkez Bankası piyasaya 23 milyar lira verdi

25.10.2018 - 12:56
Merkez Bankası piyasaya 23 milyar lira verdi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 53 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.


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