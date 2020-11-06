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Fatih sondaj gemisi Türkali-1’de sondaja başladı

06.11.2020 - 09:34
Fatih sondaj gemisi Türkali-1’de sondaja başladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili olarak Twitter’den şunları söyledi: “Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun.”


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