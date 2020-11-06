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Piyasalar haftanın son işlem gününde bunlara odaklandı

06.11.2020 - 09:18 | Son Güncelleme :
Piyasalar haftanın son işlem gününde bunlara odaklandı | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçiminden halen kesin bir sonuç alınamamasının neden olduğu belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden 264, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı. Başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine karşın Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini belirtse de New York borsası dün teknoloji hisseleri öncülüğündeki rallisini devam ettirdi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 1,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar endeksi ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrası da düşüş eğilimini devam ettirdi. Dün yüzde 1'e yakın değer kaybeden dolar endeksi, günü 92,5 seviyesinden tamamladı.

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Doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.950 dolar sınırına çıktı.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında da para politikasına ilişkin yeni bir ipucu verilmedi.

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedilirken, Powell ise düzenlediği basın toplantısında, ekonomik görünümün olağanüstü derecede belirsiz olduğunu belirterek, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu aktardı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmemesine karşın, varlık alım hedefini 150 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde artırdı. BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarıldığı bildirildi.

BoE'nin kararı sonrası sterlin/dolar paritesi dün yüzde 1,2 değer kazanarak 1,3145'e çıkarken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,9 artışla 1,1826'dan kapanış yaptı.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sonrası Avrupa'nın birçok ülkesinde tekrar uygulamaya alınan sıkı tedbirlere karşın, artan küresel risk iştahı ile dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatları yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti, altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 1.940 dolar seviyelerine indi.

Japonya'da açıklanan verilere göre hane halkı harcamalarının beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.180 puanın hemen üzerinde 1.180,02 seviyesinde tamamladı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın devam eden teşvik beklentilerinin, küresel risk iştahının yüksek seyretmesine neden olduğunu bildirdi.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının piyasaların odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.180 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.200 direncinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 1.155 ve 1.140 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, ekim ayı istihdam raporu
17.30 Türkiye, ekim ayı Hazine nakit dengesi


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