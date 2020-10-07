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Eylülde hava yolunu 9.5 milyon yolcu kullandı

07.10.2020 - 14:54
Eylülde hava yolunu 9.5 milyon yolcu kullandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelindeki havalimanlarında eylülde hizmet verilen toplam yolcu sayısı 9 milyon 474 bin 204 olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde iç ve dış hatlarda toplam uçak trafiği 112 bin 832 olurken yılın dokuz ayında havalimanlarındaki toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ağustosta iç hatlarda 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu trafiği, eylülde bir önceki aya göre yüzde 13,5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu. Ağustosta 32 bin 41 olan Türkiye'deki dış hatlar uçak trafiği de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış göstererek 32 bin 497 olarak gerçekleşti.

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Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, eylülde iç hatlarda 56 bin 585 ton, dış hatlarda 187 bin 439 ton olmak üzere toplam 244 bin 24 tona ulaştı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Bu dönemde havalimanları iç hat yolcu trafiği 37 milyon 416 bin 797, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 304 bin 493 ve direkt transit yolcular ile toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde havalimanlarında toplam 785 bin 240 uçağa hizmet verildi.

Yılın dokuz ayında havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 358 bin 512 ton, dış hatlarda 1 milyon 360 bin 225 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 718 bin 737 ton oldu.

TURİZM MERKEZLERİNDE DURUM

İlk dokuz aylık verilere göre, turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 14 milyonu aştı.

Bu havalimanlarında, iç hatlarda 7 milyon 352 bin 34, dış hatlarda 6 milyon 710 bin 587 olmak üzere toplamda 14 milyon 62 bin 621 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde iç hatlarda 70 bin 715, dış hatlarda 48 bin 418 olmak üzere toplamda 119 bin 133 uçak trafiği gerçekleşti.

Antalya Havalimanı, dokuz aylık dönemde iç hatlarda 2 milyon 380 bin 964, dış hatlarda 4 milyon 751 bin 599 olmak üzere, toplam 7 milyon 132 bin 563 yolcuya hizmet vererek turizm merkezlerinde ilk sırayı aldı.

 


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