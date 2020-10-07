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Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 7 Ekim gümüş fiyatları

07.10.2020 - 15:41 | Son Güncelleme :
Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 7 Ekim gümüş fiyatları

Ons gümüş şu dakikalarda 23.62 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 5.97 lira seviyesinde hareket ediyor. İnfo Yatırım bugün paylaştığı notunda ons gümüş için, "Mevcut teknik görünüm içerisinde 23,50 dolar pivot seviye olarak belirlenmiş olup, fiyatın bu seviye üzerinde kalmayı başarması durumunda tekrar 24,45 dolar direnç seviyesini test etme ihtimalini koruyacağı söylenebilir" dedi.

Şenay Zeren

Ons gümüş fiyatı, dün günü 23.06 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 23.05 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 23.80 doları, en düşük ise 23.01 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 15.26 itibarıyla yüzde 2.39 oranında yükselişle 23.62 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 3.49 oranında yükselişle 5.97 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş geçtiğimiz 7 Ağustos tarihinde 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons gümüş tarihi zirvesini ise 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine yükselerek yapmıştı.

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23.50 DOLAR ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ
İnfo Yatırım

Gümüş ons fiyatında teknik olarak 21 günlük ve 100 günlük basit  hareketli ortalamalar arasında giderek daralan bir sıkışma dikkatimizi  çekmektedir

Bunun yanında gümüş tarafında bir gün önce gerçekleşen düşüş  ardından bugün gelen tepki yükselişi, fiyatın 2020 yılı boyunca takip  ettiğimiz pozitif trende tutunma çabasını bizlere işaret etmektedir.

Bununla birlikte mevcut teknik görünüm içerisinde 23,50 dolar  pivot seviye olarak belirlenmiş olup, fiyatın bu seviye üzerinde  kalmayı başarması durumunda tekrar 24,45 dolar direnç seviyesini test  etme ihtimalini koruyacağı söylenebilir.

Aksi takdirde teknik destek olarak belirlediğimiz 22,70 dolar ve  sonrasında 21,80 dolar seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu  olabilir.


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