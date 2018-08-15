Eximbank'tan döviz kredilerine kur ayarı

Türk Eximbank döviz kredileri için tahsis ettiği TL limitlerini kredi tahsis tarihindeki kurları dikkate alarak artırdı.

Eximbank'tan yapılan açıklamada son dönemde döviz kurlarında yaşanan ani değişimler nedeniyle TL cinsinden tahsis edilen kredi limitlerinin, ihracatçıların kredi kullanımlarında limit sıkıntısı yaşanmaması için güncel kurları dikkate alarak artırıldığı açıklandı.

Reuters'da yer alan habere göre; Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla verilen kredilerin ihracatçıların tercih ettikleri para birimlerinden kullandırıldığını belirterek, kredi limitlerinde sıkıntı yaşanmaması için bundan sonra yapılacak kredi tahsislerinin ihracatçı firmalarca tercih edilen döviz cinsinden yapılmaya devam edileceğini belirtti.

Etiketler