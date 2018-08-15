Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 15 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 19 ayın en düşük seviyesine gerilerken, gram altın 234,5 liradan, çeyrek altın ise 380 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,4 azalışla 244,1 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4 değer kaybıyla 234,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.592 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise Ocak 2017'den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi ve şu dakikalarda 1.187,92 dolardan alıcı buluyor.

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