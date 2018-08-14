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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

14.08.2018 - 14:53
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

Sanayi üretimi, haziranda önceki aya göre Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına oranla yüzde 0,7 azaldı. Sanayi üretimi, geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,5 artış gösterdi. 

AA'da yer alan habere göre; 28 ülkeden oluşan AB’de sanayi üretimi haziranda önceki aya göre yüzde 0,4 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,6 yükseldi.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretiminin bir önceki aya göre gerilemesinde, sermaye malları üretimindeki yüzde 2,9’luk, dayanıksız tüketim malları üretimindeki yüzde 0,1’lik, ara malları üretimindeki yüzde 0,5’lik ve dayanıklı tüketim malları üretimindeki yüzde 0,4’lik düşüşler etkili oldu.

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AB’nin sanayi üretiminde önceki aya kıyasla yaşanan düşüş ağırlıklı olarak sermaye malları üretiminin yüzde 2, dayanıksız tüketim mallarının yüzde 0,6 ve ara malları üretiminin yüzde 0,5 azalmasından kaynaklandı.

AB ülkeleri içinde, haziranda sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla düşüş yüzde 1,2 ile Danimarka, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,2 ile Hollanda’da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 7,7 ile İrlanda, yüzde 6,9 ile Çekya ve yüzde 6,7 ile Polonya’da kaydedildi.

Sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre Avrupa’nın büyük ekonomilerinden Almanya’da yüzde 0,9 düşerken, Fransa’da yüzde 0,6, İngiltere’de yüzde 0,4 ve İtalya'da yüzde 0,8 arttı. 


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