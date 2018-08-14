"Kararlı adımlar reel sektör için de uygulanmalı"

DEİK, son günlerde finansal piyasaların istikrarı için kararlı adımların reel sektör için de hızla uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticari diplomasinin tüm unsurlarını kullanacağını belirti. Bu kapsamda yarın Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile birlikte büyükelçiler, TİM ve DEİK olarak biraraya gelerek atılacak ilave adımları belirleyeceklerini duyurdu.

Reuters'da yer alan habere göre; yazılı bir açıklama yapan DEİK, yapısal bir sorundan kaynaklanmayan, ancak sonuçları itibarıyla piyasalara zarar veren gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bunların ekonomiye olumsuz etkileri olmakla birlikte kalıcı hasara dönüşebilecek yıkıcı etkisi olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı başkanlığında, ekonomi yönetimi, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın attığı adımlarla olumsuzlukları aşacak bir yol haritasının hızla uygulamaya konulmasının son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

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"Ekonomi yönetimimizin, sadece orta vadede değil kısa vade için de aksiyon planının hazır olduğunu ve hemen uygulamaya koyduğunu görmek piyasaların güvenini arttırdı. Reel sektör olarak, finansal piyasaların istikrarı için atılan her adımı destekliyoruz. Aynı kararlı adımların, reel sektör için de hızla uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçteki önemli önceliklerimizdendir."

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu alanda başlattığı adımın da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1.2 milyar TL'lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

DEİK açıklamasında ayrıca, "Yönetim Kurulumuz ile birlikte yaptığımız toplantımızda yönetim kurulumuz ve tüm dünyaya yayılmış 144 iş konseyimiz aracılığıyla, ticari diplomasinin tüm unsurlarını en etkili şekilde kullanmak için bir yol haritası ortaya koyduk. Çarşamba günü de, Ticaret Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızla birlikte, Büyükelçilerimiz, DEİK İş Konseyi Başkanlarımız ve TİM İhracatçı Birlik Başkanlarımızla bir araya getirerek süreci detaylarıyla değerlendirip atılacak ilave adımları belirleyeceğiz" denildi.

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