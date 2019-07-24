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Euro Bölgesi'nde para arzı yavaşladı

24.07.2019 - 15:23
Euro Bölgesi'nde para arzı yavaşladı | Ekonomi Haberleri

Geçen ay Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere, finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde artış yaşanırken, geniş para arzı M3’te beklentilerin altında büyüme kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın haziran ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı. Buna göre haziran ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, haziranda geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analistlerin beklentileri olan yüzde 4,7’nin altında kaldı. Geçen ay Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde Almanya ve Fransa'da yükselme görülürken, İtalya ve İspanya’da düşüş yaşandı.

Almanya ve Fransa’da sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 7,1 artış olurken, İtalya yüzde 1,3 ve İspanya’da yüzde 1,7 düşüş görülmesi dikkati çekti.

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Euro Bölgesi’nde özellikle Almanya’da ekonomik büyümenin ihracat kaynaklı yavaşlaması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politikalarında gevşeme sinyaline vesile olmuştu.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin, görev süresi dolmadan önce güçlü bir harekete hazırlanarak ticari ihtilaflar, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflığın Euro Bölgesi'nde neden olduğu ekonomik faaliyet ve enflasyondaki yavaşlamaya karşı ECB'nin planını açıklaması bekleniyor.

Görev süresi, ekim sonunda dolacak Draghi'nin, yarın bankanın yönetim konseyinin faiz kararından sonra Frankfurt’ta basın mensuplarının sorularını cevaplandırması planlanıyor. 


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