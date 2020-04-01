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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

01.04.2020 - 14:50
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde işsizlik, şubat ayında yüzde 7,3 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 7,4 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 7,3'e indi.

AB'de ise ocak ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, şubatta değişim göstermedi. AB'de işsiz sayısı şubatta 13 milyon 984 bin olurken, bunun 12 milyon 47 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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AB'de şubat ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 2,9 ile Hollanda ve Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,3 ile Yunanistan ve yüzde 13,6 ile İspanya'da kaydedildi.

İşsizlik oranı Almanya’da yüzde 3,2, Fransa’da yüzde 8,1, İtalya’da yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, şubatta AB'de 2 milyon 734 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 258 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,9 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,5 olarak ölçüldü. Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.


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