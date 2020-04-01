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Rusya ve ABD arasında 'petrol piyasaları' görüşmesi

01.04.2020 - 14:37 | Son Güncelleme :
Rusya ve ABD arasında 'petrol piyasaları' görüşmesi | Ekonomi Haberleri

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette’in, telefon görüşmesiyle küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile Brouillette arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, “Taraflar, küresel petrol piyasalarının yanı sıra G20 ve Dünya Bankası aracılığıyla karşılıklı iş birliği olanaklarını istişare ettiler. Bakanlar, petrol piyasasında düşen talep ve arz fazlasının, küresel enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmadığını ve küresel ekonomik toparlanmanın başlamasından sonra piyasaya istikrarlı bir şekilde tedarik sağlanması konusunda risk oluşturduğunu kaydettiler.” ifadelerine yer verildi.

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Görüşmede, iki bakanın, "mevcut zorluklara" karşı yapıcı önlemler alınması ve karşılıklı istişarelerin devam etmesi konusunu da ele aldıkları kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, “Rusya ve ABD, mevcut petrol fiyatlarının çıkarlarına olmadığı konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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