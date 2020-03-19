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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi

19.03.2020 - 14:12
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un ocak ayına göre ise yüzde 6 arttı.

AB'de inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 3,9, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 6,2 yükseliş gösterdi.

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AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 20,9 ile Romanya, yüzde 10,2 ile Slovenya ve yüzde 9,3 ile Polonya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 0,3 ile İspanya'da ölçüldü.


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