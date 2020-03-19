‹ Önceki Haber Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi Sonraki Haber › Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi ödemeleriyle ilgili açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi ödemeleriyle ilgili açıklama

BDDK açıkladı: Alacak süresi uzatıldı

19.03.2020 - 14:22
BDDK açıkladı: Alacak süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

BDDK, bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurul Başkanlığının 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 18.03.2020 tarih ve 24049440-010.03[4/8]-E.5271 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ülkemiz de dâhil olmak üzere bir çok ülkeye yayılan COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına,

- 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına,

-Bu kararın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine duyurulmasına,

karar verilmiştir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
85.195 Değişim: -0,45% Hacim : 7.733 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 84.072 19.03.2020 Yüksek 86.879
Açılış: 84.940
6,5478 Değişim: 1,05%
Düşük 6,4647 19.03.2020 Yüksek 6,5491
Açılış: 6,4796
7,0115 Değişim: -0,89%
Düşük 6,9749 19.03.2020 Yüksek 7,1299
Açılış: 7,0743
309,75 Değişim: 0,01%
Düşük 305,93 19.03.2020 Yüksek 313,39
Açılış: 309,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.