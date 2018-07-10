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Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

10.07.2018 - 14:14
Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

Euro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi bu ay bir önceki aya göre 6,1 puan azalarak eksi 18,7 puana indi.

Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, bu ay eksi 18,7 puana geriledi. AA'nın haberine göre; kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi’nde temmuz ayında haziran ayına kıyasla 6,1 puan azalarak eksi 18,7 puana indi.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 3,7 puanlık azalışla 36,2 puana düştü.

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Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da da bu dönemde 8,6 puan azalarak eksi 24,7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük seviye olurken, endeks aynı zamanda 23,2 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hazirana kıyasla 8,2 puan azalarak 72,4 puana indi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den endekse ilişkin yapılan açıklamada, mevcut anket döneminin büyük politik belirsizlikle çevrelendiği ve özellikle ABD ile uluslararası ticaret savaşının tırmanışından duyulan korkuların ekonomik görünümü zayıflattığı kaydedildi.

Sonuç olarak, gelecek altı ay içinde Avro Bölgesi için ekonomik görünümün önemli ölçüde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Hem Almanya hem de Avro Bölgesi için daha zayıf ekonomik görünümle uyumlu olarak enflasyon beklentileri de bir önceki aya göre belirgin bir düşüş kaydetti." denildi. 


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