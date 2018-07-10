‹ Önceki Haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkileri belirlendi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkileri belirlendi Sonraki Haber › Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

TÜSİAD'dan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklama

10.07.2018 - 12:15
TÜSİAD'dan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklama

TÜSİAD, "Güçlü bir ekonomi için makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak program bir an evvel hayata geçirilmeli; TCMB bağımsızlığı önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), güçlü bir ekonomi için başta Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı.

Reuters'in haberine göre: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan TÜSİAD, dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir" dedi.

##$HABER_1447497$##

Açıklamada, "Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkileri belirlendi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkileri belirlendi Sonraki Haber › Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.275 Değişim: -3,00% Hacim : 11.670 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.851 10.07.2018 Yüksek 98.466
Açılış: 97.651
4,7013 Değişim: -0,69%
Düşük 4,6461 10.07.2018 Yüksek 4,7531
Açılış: 4,7339
5,5256 Değişim: -0,70%
Düşük 5,4566 10.07.2018 Yüksek 5,5892
Açılış: 5,5645
189,88 Değişim: -0,85%
Düşük 187,83 10.07.2018 Yüksek 192,26
Açılış: 191,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.