Euro Bölgesi için büyüme beklentisi açıklandı

Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme yolunda kalmaya devam ettiğini belirterek, bölge ekonomisinin yılın üçüncü ve dördüncü çeyrekleri ile gelecek yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı. Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme yolunda kalmaya devam ettiği belirtilerek, 2018'in üçüncü ve son çeyreği ile 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 0,4’lük büyüme beklendiği kaydedildi.

Yıllık bazda büyümenin 2018'de yüzde 2 düzeyinde olmasının beklendiği aktarılan raporda, yıllık büyüme oranının 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

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"ARAŞTIRMACILAR ABD'NİN İZLEDİĞİ AGRESİF TİCARET POLİTİKASINI RİSK OLARAK GÖRÜYOR"

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, enflasyonun, 2018'in son 2 çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1, 2018 genelinde yüzde 1,8 ve 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklere de yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Araştırmacılar ABD'nin izlediği agresif ticaret politikasını risk olarak görüyor. ABD'nin saldırganlığı şu anda Çin, Kanada ve Meksika'ya odaklanmış olsa da bir bütün olarak dünya ticareti üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz oranı artışı, başka bir potansiyel riski oluşturmaktadır."