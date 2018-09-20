Merkez Bankası piyasaya 35 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 35 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 34 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi. İhaleye, 35 milyar 165 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.