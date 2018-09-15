EPDK’dan sanayiciye destek

ORGANİZE Sanayi Bölgelerinin (OSB) talebi halinde doğalgaz dağıtım şirketlerince OSB’lerin içerisinde doğalgaz altyapısı kurulacak ve dağıtım faaliyeti yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu önceki gün aldığı bir kararla “Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Doğalgaz Dağıtım Faaliyeti Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” taslağı düzenlemesini kabul etti. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek düzenlemeyle sanayicinin doğalgaza erişiminin kolaylaşması bekleniyor. Yetkililer, özellikle yeni kurulan ve bütçesi yeterli olmayan OSB’lerde doğalgaz dağıtım şirketlerince şebeke yatırımı yapılacağını belirterek, “İşletme faaliyetleri yürütülecek. Böylece OSB’ler bütçelerini diğer altyapı ihtiyaçları için kullanabilecek. OSB’lere doğalgazın ulaştırılması ile birlikte sanayicinin OSB’lere yatırımı kolaylaşacak ve rekabet gücü artmış olacak. Dağıtım şirketlerinin OSB’ler için yaptığı yatırımlar ve işletme giderleri tarifelerinde dikkate alınacak”

dedi.