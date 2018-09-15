Rekabet Kurulu, Sahibinden'in savunmasını alacak

Rekabet Kurulu Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu savunma toplantısı 17 Eylül'de yapılacak.

AYLIK KULLANICI SAYISI 44,3 MİLYONA ULAŞTI

Google Analytics tarafından açıklanan temmuz ayı verileri ile şirket 11,9 milyonu internet ve 32,4 milyonu mobil olmak üzere toplamda 44,3 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Böylece 2018'de de rekor kıran sahibinden.com'da, ağustosta toplam 10 kategoride, yaklaşık 6 milyon aktif ilan yer aldı. Google, Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram'dan sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet platformu olan sahibinden.com, aylık 292 milyon ziyaret ve 8,9 milyar sayfa görüntülemesine ulaşarak Aralık 2017'deki rekorlarını geliştirdi.

sahibinden.com böylece, similar web verilerine göre dünyanın en büyük 4. online ilan platformu oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Göncü, 44,3 milyon aktif kullanıcının bir araya geldiği büyük bir buluşma noktası olarak, kullanıcıların e-ticaret deneyimini, en iyi ve güvenilir şekilde yaşamaları için durmadan çalıştıklarını belirtti.