EPDK 17 şirkete lisans verdi | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.

Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı. Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi. LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı.

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