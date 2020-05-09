Bakan Pekcan yeni uygulamayı açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, dış ticarette lojistiği kolaylaştıracak ve maliyetleri azaltacak yeni uygulamayı açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaretle ilgili yeni uygulamanın detaylarını Twitter hesabından açıkladı. Bakan Pekcan'ın açıklamaları:

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarımız ile yapılan ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun olarak kullanılması ve lojistik maliyetlerimizin yönetilebilir seviyelere çekilmesi temel hedefimizdir.

Bu kapsamda uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlıklarımızla eşgüdüm içerisinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu- Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu- Tripoli, Mersin- Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek.

TIR şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonu zorunlu olacak. Gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemleri yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacak.

Dış ticarette lojistiği kolaylaştıracak ve maliyetleri azaltacak yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

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