EPDK 11 şirkete lisans verdi | Ekonomi Haberleri

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı, 1 firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi. LPG piyasasında ise 1 firmaya LPG dağıtıcı lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) alanlarında faaliyet gösterecek 11 şirkete lisans verildi.

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