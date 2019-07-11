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Doğuş Grubu'nda yeniden yapılanma

11.07.2019 - 08:59
Doğuş Grubu'nda yeniden yapılanma | Ekonomi Haberleri

Doğuş Grubu, holding yönetim organizasyonunu grubun büyüme ve genişleme stratejisine uygun olarak, değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırıyor.

Doğuş Grubu'ndan Ferit Şahenk imzalı yapılan açıklamada, Ferit Şahenk'in Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü sürdüreceği kaydedilirken, Hüsnü Akhan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edeceği ve Galataport ve inşaat işlerinden sorumlu olacağı belirtildi.

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Damla Çelikçi'nin finansman ve refinansman konusunda başkan danışmanlığı görevi üstleneceği ifade edilirken, Barış Alpay'ın Finans Direktörü olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

Akın Tavuz'un Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstleneceği bildirilirken, Buse Özen'in İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapacağı belirtildi. 


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