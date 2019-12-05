Enka İnşaat'ın iştirakinden 745 milyon Euroluk imza | Ekonomi Haberleri

Enka İnşaat'ın iştiraki Sırbistan'da 745 milyon Euro tutarlı otoyol inşaatı anlaşması imzaladı.

Enka İnşaat'ın ABD'li müteahhitlik şirketi Bechtel ile yarı yarıya ortak olduğu Bechtel Enka UK, Sırbistan devleti ile otoyol inşası için 745 milyon Euro tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre; Morava Koridor Otoyol Projesi'nin tasarım ve inşaatı işi 2023 yılına kadar tamamlanacak ve 112 kilometre yol inşa edilecek.

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