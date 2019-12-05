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Trakya'dan 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat

05.12.2019 - 12:24
Trakya'dan 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat | Sektör Haberleri

TRAKYAKA genel sekreteri Şahin, 9 ayda Trakya'dan 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) genel sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Trakya'da "sanayinin kalbi"nin Tekirdağ'da attığını ifade ederek, özellikle Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayinin ağırlıkta olduğunu söyledi.

Şahin, Trakya'daki birçok firmanın genel merkezlerinin İstanbul'da olduğu için ihracat rakamlarının da bu kente yazıldığını belirterek, buna karşın yörenin her yıl ihracatını artırdığını dile getirdi.

Trakya'dan ürünlerin en fazla Avrupa ve Balkan ülkelerine gönderildiğini aktaran Şahin, "Tekirdağ'da 800 milyon dolardan fazla ihracat yapılmış. İhracatta ikinci il Kırklareli ve üçüncü il de Edirne. Toplamda ilk 9 ayda Trakya'da 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracatımız var." dedi.

Trakya'nın ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Şahin, "Kırklareli'den 200 milyon, Edirne'den de 90 milyon dolar civarında ihracat var. Geçen seneki rakamlara baktığımızda 9 aylık dönemde ihracatta yüzde 10 civarında bir artış olduğu görülmekte. Türkiye'nin 2019 yılındaki toparlanma süreci, Trakya'da da aynı şekilde etkisini göstermiştir. 2020 yılında bu artışı yüzde 10'un üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

TEKSTİLDEN EV ALETLERİNE KADAR ÜRETİM YAPILIYOR

Şahin, ihraç yapılan ülkelerle ilgili de bilgiler paylaşarak, şöyle devam etti: "Edirne ve Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk. Tekirdağ'da ise ihracat yapılan ülkeler çeşitlilik göstermekte. Tekirdağ'da üretilen birçok ürün daha çok Almanya, Fransa, ABD ve kısmen de Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelere gönderiliyor."

Kalkınma Ajansı olarak bölgenin ihracatının artırılması için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Genelde yöreden tekstil, kimya, makine ve yan sanayi, plastik kauçuk, alüminyum ürünlerin ihracatı yapılmakta. Afrika, Orta Asya ve Avrupa ülkelerine elektrikli ev aletleri ihracatı artmakta. Kalkınma Ajansı olarak bizim de 3 yıldır sürdürdüğümüz Dış Ticareti Artırma Programımız var. Şu anda 110'un üzerinde firmamıza ihracatlarını artırma, daha uygun maliyetle ithalat yapabilme noktasında destek veriyoruz. Firmalarla fuarlara katılarak onlara ithalat ve ihracat konusunda yapılması gerekenler noktasında yardımcı oluyoruz."


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