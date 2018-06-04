Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE aylık 1.62; yıllık ise yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. Beklenti, TÜFE'de mayıs ayında yüzde 1.45 artış, yıl sonunda ise yüzde 11.50 olması yönündeydi.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.

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AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ TR81 (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN)’DA OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.