Türkiye ABD'ye misilleme başlatıyor

Türkiye, ABD’nin 8 Mart’tan itibaren çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergileri kaldırmaması halinde 21 Haziran’dan itibaren 22 kalem üründe misilleme başlatıyor. ABD’den ithal edilen ürünler arasında en yüksek ek gümrük vergisi yüzde 40 ve 35 ile viski ve otomobillere konurken, bu otomobiller arasında Amerikan Jeep’in dışında ağırlıkta olarak Alman BMW ve Mercedes’in ürettiği lüks SUV’ler bulunuyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik kısıtlamalarla tüm dünyada ticaret savaşlarını başlatırken, Türkiye de dahil bir çok ülke ve bölgeden misilleme hamleleri geliyor. Geçtiğimiz hafta Kanada ve Meksika ABD’ye karşı tedbir kararı alırken, Avrupa Birliği (AB) ise uzlaşma sağlanamazsa en kısa zamanda misillemeye başlanacağını açıkladı.

ABD’nin 8 Mart’tan itibaren ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uyguladığı Türkiye ise Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) yaptığı müracaatla 21 Haziran’dan itibaren tedbir kararlarını başlatacağını bildirdi. Türk hükümeti 22 Mayıs’ta Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) gönderdiği yazıda 21 Haziran’dan itibaren ek vergi koyacağı 22 ABD menşeeli ürünü sıraladı. Buna göre Türkiye bazı ürünlere aynı şekilde vergi yükü oluşturacak. Bu tutar ABD’ye yapılan çelik ve alüminyum ihracatından kaybedilen 266.5 milyon dolara eşit olacak.

1.8 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN

Türkiye, 2017 yılında ABD’ye 1 milyar 42 milyon dolarlık çelik, 60 milyon dolarlık alüminyum ihraç ederken, ek gümrük vergileriyle (çelik yüzde 25, alüminyum yüzde 10) birlikte buradaki kaybın 266.5 milyon dolar olacağı hesaplandı. Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak. DTÖ’ye gönderilen açıklamada 21 Haziran’dan itibaren 22 kalem üründe uygulanacak bu tedbir kararlarında en yüksek ek gümrük vergileri sırasıyla alkollü içkiler ve otomobile yönelik olacak. Viski başta olmak üzere alkollü içeceklere yüzde 40 ek vergi konurken, ABD’den ithal edilen otomobil ve motorlu araçlara (motosiklet, yarış otomobili vs...) uygulanacak ek vergi ise yüzde 35 olacak.

ALMAN MARKALARI DA VAR

Türkiye, 2017 yılında ABD’den 87 milyon dolarlık araç ithal ederken, 21 Haziran’dan itibaren aksi bir açıklama gelmezse bu araçlara yüzde 35 ek gümrük vergisi eklenecek. Türkiye, bu ek vergiyle ABD’den yapılan motorlu araç ithalatından 30 milyon dolar ek gelir bekliyor. Kuşkusuz Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği otomobiller sadece Amerikan markaları kapsamıyor, BMW, Mercedes gibi lüks Alman markaları da bu misillemeden ciddi oranda etkilenecek.

Bugün BMW, Amerika’da X3, X4, X5 ve X6 isimli SUV modellerini üretip Türkiye dahil tüm dünyaya satarken, Mercedes ise GLE ve GLS isimli yine SUV modellerini üretip ABD’den dünyaya satıyor. Bu ek vergiyle birlikte Türkiye’de satılan ve zaten ÖTV ve KDV nedeniyle fiyatları pahalı olan bu otomobillere yüzde 35 ek vergi daha eklenecek. Misillemeden etkilenecek Amerikan markaları ise Jeep ve Ford olacak. Jeep’in Grand Cherokee, Cherokee ve Wrangler modelleri ABD’den gelirken, Ford’un ise Türkiye’ye sadece Mustang modeli ABD’den ithal ediliyor.