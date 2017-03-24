Enerjisa yeniden yapılandırılıyor

Sabancı Holding ve Alman E.ON, yüzde 50'şer payla sahip olduğu Enerjisa Enerji ve iştiraklerinin yeniden yapılanması konusunda anlaştı.

Enerjisa’nın hissedarları Sabancı Holding ve E.ON, Dağıtım ve Satış iş kolunu, üretim ve ticaret faaliyetlerinden ayırarak, iki ayrı şirket halinde yönetmeye karar verdi. Gelecekte bu iki şirket için ayrı halka arz süreçleri de yönetilebilecek.

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen aldıkları kararla ilgili olarak, “Türkiye, son yıllarda Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) liderliğinde elektrik piyasasının serbestleşmesi konusunda çok önemli bir aşama kaydetti. Enerjisa da yükselen öngörülebilirliği ile başarılı bir performans sergileyen Türkiye enerji sektöründeki regülasyon çalışmalarına yıllar boyunca önemli katkılarda bulundu. Enerjisa olarak, 20 yıl önce çıktığımız yolda büyük başarılara imza atarak, bugün ülkemizde ve bölgemizde özel sektörün kurduğu en büyük elektrik enerjisi şirketi haline geldik. Değerli ortağımız E.ON ile birlikte, ülkemize duyduğumuz güvenden güç alarak, şimdiye kadar 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yeni “odaklanma” stratejimiz doğrultusunda stratejik bir dönüşüm yaşıyor, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına tam olarak odaklanabilecek iki güçlü şirket yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

"ENERJİ SEKTÖRÜNE İNANÇ VE GÜVENİMİZ TAM"

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman ise yaptığı açıklamada “Hissedarları Sabancı Holding ve E.ON’un inanç ve desteğiyle Enerjisa, bu iki şirketin karlı büyüme planlarına tüm hızıyla devam edecek, büyüme fırsatlarını değerlendirecek; tüm paydaşlarına ve Türk enerji sektörüne değer katmaya devam edecektir.” diye konuştu.

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