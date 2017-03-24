50 milyar sterlinlik ayrılık

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit'in İngiltere'ye maliyetinin 50 milyar sterlin civarında olacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin ardından başka ülkelerin de Avrupa Birliği'nden ayrılacağına inanmadığını söyledi. "Eğer 3, 4 veya 5 ülke daha AB'yi terk ederse birlik çöker, ancak bunun olacağına inanmıyorum" diye konuşan Juncker, AB ve AB Komisyonu'nun İngiltere dostane, adil bir şekilde müzakere edeceğini belirtti.

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BBC'ye konuşan Juncker, Birlik'ten ayrılmanın İngiltere'ye bir maliyetinin olacağına da işaret etti. AB'den ayrılmanın İngiltere'ye faturasının 50 milyar sterline varan bir maliyetinin olacağının öngörüldüğünü belirten Juncker, ancak bu faturanın bilimsel şekilde hesaplanmaya devam edeceğini vurguladı.